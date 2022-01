25 de copii testati pozitiv sunt internati la Spitalul "Sf.Maria" din Iasi

Dr. Alina Belu, managerul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, a prezentat astazi, situatia cazurilor de Covid-19 in randul copiilor, care au necesitat spitalizare:"Pe ATI avem patru pacienti, iar in zona rosie 27. Astazi se externeaza sapte copii. Peste 60 la suta dintre pacienti sunt cu varsta sub 3 ani. Este o incidenta crescuta asupra copilului mic si foarte mic, speram sa fie o evolutie favorabila si pe viitor. Sa nu trebuiasca sa extindem zona rosie, dar daca ... citeste toata stirea