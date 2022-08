28.000 de apartamente din Iasi nu vor avea apa calda in aceasta saptamana

Iesenii racordati la sistemul centralizat de termoficare nu vor beneficia de apa calda in aceasta saptamana. In aceasta situatie sunt peste 28.000 de apartamente, respectiv circa 21% din totalul locuintelor din municipiu.Primaria a luat aceasta deciziei pentru a remedia unele deficiente aparute pe circuitele de termoficare urbana din incinta CET 1, zona Tudor Vladimirescu. In acelasi timp, potrivit reprezentantilor municipalitatii, vor fi facute interventii si pe retelele de transport si ... citeste toata stirea