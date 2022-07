3,2 milioane lei pe an pentru maturatul tramvaielor si autobuzelor la cap de linie. A inceput licitatia

Compania de Transport Public (CTP) a lansat licitatia anuala pentru servicii de curatenie in autobuze si tramvaie. Pentru urmatoarele 12 luni, costurile estimate de CTP se ridica la 3,2 milioane lei, fara TVA.Operatorul de transport solicita companiilor interesate sa participe la procedura sa aiba un numar de minim 71 de persoane zilnic pentru realizarea serviciilor, acest lucru fiind un factor de evaluare care are o pondere de 18%. Celelalte doua criterii constau in pretul ofertei (70%) si ... citeste toata stirea