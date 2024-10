3 Tenori, concert extraordinar la Sarbatorile Iasului

Vineri, 18 octombrie 2024, incepand cu ora 19:00, cei 3 Tenori ieseni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermesanu si Florin Guzga vor sustine un concertul extraordinar de Sarbatorile Iasului ce promite sa fie un eveniment memorabil! Evenimentul este organizat de Primaria Municipiului Iasi in colaborare cu Ateneul National din Iasi.Evenimentul ajuns la editia a 33-a, va avea loc in Piata Palatului Culturii din Iasi. Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, cei 3 Tenori ieseni vor aduce emotie si pasiune ... citește toată știrea