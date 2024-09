3 Tenori ieseni vor canta in Esara Sfanta

Joi, 19 septembrie 2024, ora 20:00, cei 3 Tenori ieseni vor sustine un concert in orasul Ashdod din Israel, in cadrul festivalului "Sunetele Marii". Spectacolul va avea loc in generosul amfiteatru "Amphi Ashdod", unde 6400 de spectatori se vor putea bucura de armonicele tenorilor ieseni Andrei Apreotesei, Andrei Fermesanu si Florin Guzga.Cei 3 Tenori ieseni vor interpreta arii celebre alaturi de Israel Chamber Opera Orchestra, sub bagheta dirijorala a maestrului Tiberiu Oprea. Pe scena vor ... citește toată știrea