313 incendii de vegetatie, in Iasi, de la inceputul anului. Peste 2.500 de hectare afectate

In primele trei luni ale anului trecut, au fost 18 incendii in judet. De la inceputul anului, a sunat alarma pentru mai mult de 300. Pana acum, au fost inregistrate doar doua plangeri penale.Nu mai putin de 313 incendii de vegetatie uscata s-au inregistrat in judet de la inceputul anului. Patru pe zi, daca e sa facem o medie. In primul trimestru al anului trecut au fost semnalate doar 18 evenimente similare. Atunci, suprafata afectata a fost de 31 de hectare. Anul acesta, flacarile s-au ... citeste toata stirea