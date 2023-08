Sute de ieseni au fost introdusi in registrul national cu numele celor care au comis infractiuni sexuale. De fapt, Iasul are un numar destul de mare de astfel de infractori: vorbim de 5% din numarul total de la nivel national. Cele mai multe infractiuni sunt violuri, dar si pornografie infantila si proxenetism. In alte tari, registrul este public, pentru a fi consultat, la noi este secret.De asemenea, in alte tari, registrul este insotit de nume si fotografii, ca oamenii sa se fereasca de ... citeste toata stirea