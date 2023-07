Primaria va aloca noi fonduri pentru sustinerea unor evenimente care vor fi organizate in perioada urmatoare la Iasi. Este vorba despre o suma de peste 320.000 lei pentru 12 manifestari.Singurul eveniment de pe lista care apartine Primariei este "Sarbatoarea Diasporei", o manifestare organizata anual, in luna august. La celelalte evenimente, municipalitatea este partener. Cei mai multi bani (75.000 lei) sunt prevazuti pentru "Magia Serii in Sunet si Lumina", un spectacol (in aer liber) ... citeste toata stirea