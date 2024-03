33 de trupe formate din elevi se intrec in cadrul Festivalului "Hai la teatru"

406 elevi de scoala primara, gimnaziala si liceu, pregatiti de 48 de coordonatori, se vor intrece in cele doua zile ale Festivalului "Hai la teatru!", organizat de Teatrul pentru copii si tineret "Luceafarul" din Iasi. Cea de-a 17-a editie a acestuia se va desfasura in perioada 20-21 martie, in cele doua sali ale teatrului.Organizatorii spun ca aceasta alegere de date nu este intamplatoare, fiind legata de calendarul international care consacra, sub egida UNESCO, Ziua Internationala a ... citește toată știrea