340 de cazuri noi la Iasi, in scadere

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.884 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID 19) la nivel national, cu 99 mai mult decat in ziua anterioara.In total, pana astazi, 14 ianuarie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.885.771 cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre aceste aproape 10.000 de noi cazuri la nivel national, 340 sunt de la Iasi. Este un numar intr-o oarecare scadere, impotriva trendului national, cu o zi in urma ... citeste toata stirea