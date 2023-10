370 de firme din Iasi s-au clasat in topul national al firmelor realizat de Camera de Comert si Industrie Romania, iar 38 dintre acestea s-au plasat pe primul loc la nivel national. Dintre campionii economiei iesene, cele mai multe companii intrate in topul national provin din Industrie, Servicii si Comert, iar reprezentarea Iasului in Topul National se traduce in 2,74 miliarde euro cifra de afaceri, dupa cum au calculat specialistii Camerei de Comert si Industrie Iasi.38 de firme din Iasi ... citeste toata stirea