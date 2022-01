399 de noi cazuri COVID in Iasi. 95% din romanii morti de COVID in ultima zi erau nevaccinati

Nu mai putin de 9.785 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore. In ultima zi au fost raportate 63.714 de teste efectuate - 20.583 teste RT-PCR si 43.131 teste rapide antigen - ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 15,36%, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au fost 36 decese, dintre care 2 anterioare. Dintre cei morti de COVID, 34 erau nevaccinati.In Iasi s-au inregistrat 399 de noi cazuri COVID.In ultimele 24 de ore au ... citeste toata stirea