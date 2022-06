4.000 de prizonieri la marginea Iasului. Fotografia care a pus gaz pe foc in politica din judet

Locuitorii comunei Mircesti asteapta de la localele din 2020 ca alesii PNL, USR si PSD din Consiliul Local sa catadicseasca sa se apuce in sfarsit de treaba. In vreme ce strazile au ramas deja in bezna, pentru ca facturile nu pot fi achitate in lipsa unui buget aprobat, liderii politici judeteni urmaresc de pe margine bataia de joc. Gaz peste foc: o fotografie de la o chermeza politica a PSDPoza publicata de seful CJ Iasi Costel Alexe pe pagina sa de facebook"In Mircesti, dupa un an ... citeste toata stirea