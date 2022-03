Institutia Prefectului transmite zilnic date despre refugiatii care intra in Iasi pe la Sculeni si cu trenurile.In data de 05.03.2022 intre orele 00.00 - 23.59, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au intrat in total 2.495 de autoturisme, 9.316 persoane, din care 3.629 ucraineni.Pe la Punctul de Trecere a Frontierei Iasi - Feroviar au intrat in ... citeste toata stirea