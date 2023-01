40 de cazuri de gripa depistate la Spitalul de Copii intr-o saptamana, aproape jumatate au nevoie de spitalizare

In ultima saptamana, la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi au ajuns 40 de copii cu simptome specifice de gripa, fiind un numar foarte mare comparativ cu alte perioade.Dintre acestia, 17 au avut nevoie de internare si tratament de specialitate. Cresterea numarului de astfel de cazuri are legatura si cu revenirea copiilor in colectivitate, fiind zile in care au fost diagnosticati si cate sapte sau noua copii.Tot intre 20 - 26 ianuarie au ajuns si 23 de copii cu simptome de viroze ... citeste toata stirea