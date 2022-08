4152 de profesori necalificati in anul scolar 2021-2022. 900 au doar diploma de bacalaureat

4.152 de profesori necalificati se afla in sistemul de invatamant romanesc in anul scolar 2021-2022. Numarul acestora a crescut semnificativ fata de anul precedent. Scolile au facut angajari de persoane necalificate sau fara pregatire pentru postul pe care il ocupa."Stiti ca in momentul de fata - anul trecut am avut 3.700 - avem 4.152 profesori necalificati in sistem, dintre care avem si 900 de profesori care au doar diploma de bacalaureat, nu au studii superioare. Aceasta este starea ... citeste toata stirea