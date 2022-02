45 de copii infectati, 7 in stare grava. Se extinde zona rosie la Spitalul de copii

De la o saptamana la alta, numarul copiilor confirmati cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de tratament in Spitalul de Copii "Sf. Maria", se mentine in continua crestere. Ieri erau internati 38 de copii in zona rosie, cu forme medii ale bolii, si inca sapte pe zona ATI, in stare grava. Avand in vedere cresterea accelerata a cazurilor care au nevoie de internare, a fost extinsa zona in care sunt tratati pacientii COVID, astfel ca a fost dat in folosinta inca un sector cu 32 de paturi.Cel mai grav ... citeste toata stirea