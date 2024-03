4500 de apartamente pot fi alimentate cu energie electrica din balegar. Proiectul demarat de un mare fermier din Pascani

Cum vrea sa transforme familia lui Dumitru Pantazi, fostul primar al Pascaniului, gunoiul de grajd in bani: peste 10.000 de tone de deseuri de vaci de la Agrocomplex Lunca Pascani SA, imensa ferma agrozootehnica din judetul Iasi controlata de familia Pantazi, vor fi transformate anual in energie electrica. Cata energie? Echivalenta cu consumul electric al circa 4.500 de apartamente cu trei camere pe durata unui an, dupa calculele noastre. Iar in timp ce majoritatea oamenilor vad, probabil, ... citește toată știrea