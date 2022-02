5% din infectari, la Iasi: 1.342 cazuri noi din 26.466 la nivel national

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 26.466 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 880 mai putin decat in ziua anterioara. 3.176 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi o regasiti in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudetNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou ... citeste toata stirea