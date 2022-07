5 motive pentru a participa la deschiderea sediului UTILBEN din judetul Iasi, un centru inovativ de service si de vanzari de utilaje si atasamente (P)

Compania romaneasca UTILBEN, unul dintre liderii industriei nationale de utilaje agricole si de constructii, isi deschide sediu in judetul Iasi, pentru a fi mai aproape de clientii din Moldova si pentru a contribui activ la dezvoltarea mediului antreprenorial din zona.Inaugurarea are loc joi, 7 iulie, de la ora 14:00, iar clientii, colaboratorii, partenerii si furnizorii UTILBEN sunt invitatii de seama ai acestui eveniment. Adresa este strada Transagropolis, numarul 4, in localitatea Letcani ... citeste toata stirea