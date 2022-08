50 de tobosari vor canta in sincron, astazi, in Gradina Palas, 6 piese rock

Joi, de la ora 17.00, in Gradina Palas, va avea loc evenimentul muzical unic in Iasi si in Romania pana acum: "Tobosariada", cand 50 de artisti consacrati si elevi de la scolile de muzica din Iasi se vor reuni in Gradina Palas pentru a canta 6 piese rock cunoscute la nivel international.Fiecare va canta la propriul set de tobe, in sincron, in cadrul proiectului muzical amplu "Iasi Music Experience", care se desfasoara la Iasi in perioada 24 - 26 august 2022. Ideea unui astfel de concert de ... citeste toata stirea