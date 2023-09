Strada Podisului, din Galata, va fi reabilitata pe portiunea nemodernizata. Artera de circulatie are 1,5 km, in conditiile in care un kilometru este asfaltat. Pentru modernizarea celeilalte portiuni, proiectul tehnic realizat la comanda Primariei a stabilit un necesar de 2,7 milioane lei (inclusiv TVA)."Avand in vedere starea actuala a tronsonului de strada nemodernizat, este absolut necesara modernizarea acesteia prin executarea unei structuri rutiere moderne, amenajare de trotuare, ... citeste toata stirea