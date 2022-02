520 hectare de ierburi au fost mistuite de flacari, la Iasi

In incendii, au murit un porc, un caine si 60 de gainiPompierii ieseni au avut serios de lucru in ultimele zile, avand nu mai putin de 337 interventii in perioada 4 - 8 februarie. Desi incendiile au fost relativ putine, doar, s-au consemnat pagube serioase. Astfel, au fost mistuite de flacari 520 hectare de vegetatie uscata, ierburi si lastaris. Incendii s-au inregistrat in extravilanul localitatilor Mogosesti, Miroslava,Madarjesti, Motca, Podu Iloaiei, Cotnari, Letcani, Balteni si Osoi. ... citeste toata stirea