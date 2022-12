6 kg de petarde confiscate de la doi ieseni

La data de 22 decembrie a.c., politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Iasi, in urma unei actiuni organizate in cadrul planului "Foc de artificii", pe raza mun. Iasi, au identificat doi tineri din jud Iasi, care ar fi detinut fara drept, articole pirotehnice, de diferite categorii.Astfel, au fost indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor, aproximativ 6 de kg de articole pirotehnice, din categoriile F2 si F3 de periculozitate, in valoare de 850 lei. De ... citeste toata stirea