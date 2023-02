60 de perchezitii in Iasi, Bucuresti si alte 5 judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

La data de 2 februarie 2023, politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in executare 60 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si judetelor Ilfov, Prahova, Arges, Iasi, Giurgiu si Teleorman, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune ... citeste toata stirea