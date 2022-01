63 de morti in accidente rutiere, anul trecut in judetul Iasi. Cifra este in crestere fata de 2020

In fiecare an, numarul mortilor in accidente rutiere creste incet, dar sigur, pe drumurile din judetul Iasi. Anul trecut, cu toate ca a fost an pandemic, au murit in accidente rutiere pe soselele din Iasi 63 de persoane.Numarul este cu trei morti mai mare decat in 2020. In acelasi timp a crescut si numarul accidentelor. Anul trecute s-au inregistrat cu 20% mai multe decat in 2020, la fel si numarul ranitilor usor a crescut cu 40%. A scazut insa numarul accidentelor cu raniti grav, cu 27%, si ... citeste toata stirea