7 ani se va gandi dupa gratii la ce ghinion a avut cand a fost prins cu 1.450 de pastile de "ecstasy"

Un iesean poate candida cu succes la titlul de cel mai ghinionist traficant de droguri. Marius Merinde isi cumparase din Belgia, in septembrie 2020, 1.450 de comprimate de "ecstasy", in valoare de peste 10.000 de euro. Le-a introdus in trei sticle de balsam de rufe. Pentru ca pastilele sa nu poata fi gasite la un control, a lipit comprimatele de fundul sticlelor cu spuma poliuretanica si le-a ambalat in mai multe straturi. A trimis coletul prin intermediul unui autocar, trecand ca destinatar ... citeste toata stirea