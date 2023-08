Un numar de 700 de jucatori profesionisti din intreaga lume participa la editia din acest an a Campionatului Mondial de Esports, care este organizata la Iasi, in perioada 24 august - 3 septembrie, Romania fiind reprezentata in competitie de jucatori valorosi, cu rezultate importante in competitiile internationale.Potrivit unui comunicat de presa transmis luni, primii jucatori au aterizat la Iasi sambata si duminica, acestia venind din Germania, Argentina, Statele Unite si Suedia. Urmeaza ca ... citeste toata stirea