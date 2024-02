80% stadiul de realizare a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului de Copii "Sf. Maria" (P)

Consiliul Judetean Iasi implementeaza proiectul "Extindere si dotare Unitate Functionala Regionala de Urgenta in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi", semnat in septembrie 2022 si a carui investitie este de 34.671.507,39 lei.Astazi, stadiul lucrarilor la noua Unitate de Primiri Urgente este de 80%, iar in prezent se lucreaza la instalatiile electrice si ventilatie, la platforma betonata pe terasa unde este amenajat heliportul si la sistemele de balizaj pentru ... citește toată știrea