Astazi este a cincea zi de vineri in care iesenii calatoresc gratis cu cu autobuzul si tramvaiul in cadrul Programul "Vinerea Verde", intrat in vigoare pe 3 iunie 2022. Este vorba de o initiativa voluntara de promovare si incurajare a utilizarii transportului in comun si a mobilitatii urbane alternative de catre locuitorii ... citeste toata stirea