85 de copii cu nevoi speciale si-au petrecut vacanta la mare

85 de copii cu nevoi speciale din judetul Iasi si-au petrecut o parte din vacanta de vara din acest an in tabara organizata in cadrul Centrului de agrement "New Paradise" din Eforie Sud, in cadrul proiectului "Tabere pentru persoane cu handicap", derulat de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse (MFTES), cu sprijinul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi.roiectul "Tabere pentru persoane cu handicap"sedesfasoara pe parcursul a 11 ... citește toată știrea