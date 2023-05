De luni, 22 mai, ora 8:00, sindicatele profesorilor vor intra in greva generala. Profesorii nu vor mai lucra deloc, adica nu vor merge la clasa, nu vor corecta teste/teze si nu vor participa la nicio activitate care are legatura cu locul de munca. Liderii sindicatelor recomanda parintilor sa nu isi trimita copiii la scoala.Miercuri, 17 mai, in intervalul orar 11:00-13:00, a avut loc greva de avertisment. Profesorii au fost prezenti in sala de clasa, insa nu au predat nimic, ocupandu-se doar ... citeste toata stirea