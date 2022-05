9 Mai, trei celebrari si trei ambiante separate (P)

Chiar daca aceasta data numita "Ziua Victoriei" este atat de importanta in Rusia, ziua de 9 Mai este o zi cu profunda rezonanta in istoria poporului roman.Sunt 3 evenimente importante: Ziua Independentei, cand se implinesc astazi 145 de ani de cand tara noastra si-a proclamat Independenta, Ziua Victoriei Natiunilor Unite, cand aniversam 77 de ani de la victoria Coalitiei Natiunilor Unite in Cel De-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Europei.Contrastul este izbitor intre Rusia care profita de ... citeste toata stirea