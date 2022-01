A ajuns in arest dupa ce si-a batut iubita. Incalcase ordinul de restrictie

Un individ din Miroslava a fost bagat dupa gratii de catre politisti dupa ce si-a batut iubita, chiar daca avea ordin de restrictie de a se apropia de aceasta. Acesta a stat 24 de ore la "racoare".Politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie, amenintare si violenta in familie.Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in ... citeste toata stirea