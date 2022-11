A ajuns in fata judecatorilor dupa ce si-a taiat copacul din propria curte. Are de platit si daune

Un plop taiat in propria curte l-a adus pe un iesean din Ruginoasa in fata judecatorilor. Barbatul taiase in ziua respectiv mai multi arbori, unul dintre ei cazand peste un stalp ce facea parte din reteaua de distributie a energiei electrice. Stalpul s-a rupt, fiind distruse si elementele de retea montate pe acesta.Dupa doua luni de la incident, M.B. a primit din partea Delgaz Grid SA o factura de 3.152,92 lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de reparatii. Barbatul a refuzat sa ... citeste toata stirea