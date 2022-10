A aparut ceata de toamna. COD Galben in aceasta dimineata si in Iasi

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza mai multe zone din Moldova, Transilvania si Dobrogea, in ora urmatoare.Conform prognozei de specialitate, pana la ora 9:00, local si temporar, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in judetele Bacau (zona joasa), Botosani, Suceava (localitatile: Vatra Dornei, Saru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, ... citeste toata stirea