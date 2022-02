A batut un sofer pentru ca parca prea incet. A claxonat prelung, apoi l-a pocnit in fata

Un sofer a fot batut de un altul pentru ca nu a parcat destul de repede. Cazul a ajuns in instanta, Judecatoria decizand vineri condamnarea batausului.Incidentul a avut loc in seara zilei de 26 noiembrie 2018. Andrei S. ajunsese acasa si incerca sa-si parcheze automobilul Mercedes in curte. A inceput manevra de intrare cu spatele, blocand astfel temporar drumul, tocmai cand se apropia si un VW Passat condus de Emanuel Amarandei. Acesta a oprit in dreptul Mercedes-ului, claxonand insistent. ... citeste toata stirea