A cazut reteaua de traficanti care introduceau cocaina in Penitenciar

* substantele interzise ar fi fost introduse in interiorul spatiului de detentie sub forma de corespondenta, transmise de catre o alta persoana cercetata in aceeasi cauza, drogul de mare risc si substanta psihoactiva fiind impregnate in diverse inscrisuriPolitistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, au documentat activitatea infractionala a cinci persoane, printre care trei femei si doi barbati, cu ... citește toată știrea