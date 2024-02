A cerut 300.000 de euro de la doi frati care l-au batut, s-a multumit si cu 100.000 lei, iar in final a batut palma pentru 70.000 lei

Justitia si-a spus ultimul cuvant in cazul a doi tineri din Motca ce erau sa faca moarte de om. Ei si-au fugarit "dusmanul" cu masina pe strazile satului, pana au reusit sa-l incolteasca. Ce ar fi trebuit sa fie o simpla "corectie", adica o bataie, ar fi putut deveni crima. Victima a fost injunghiata in picior, fiindu-i sectionata artera femurala. Doar apropierea de Pascani a facut ca ambulanta sa ajunga la timp pentru a-i salva viata.Incidentul s-a petrecut in primavara lui 2021. Pe data de ... citește toată știrea