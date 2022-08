A coborat din Audi si i-a spart capul cu telefonul unui alt barbat. De la ce s-au luat?

Un iesean s-a trezit cu capul spart cu un telefon, in mijlocul drumului. A fost modul in care un client intelesese sa-si exprime nemultumirea fata de calitatea reparatiilor. Urmarea a fost o amenda penala.Incidentul a avut loc in urma cu 5 ani. Intr-o seara de iulie, C.G.I. se afla pe strada, in spatele Liceului Tehnologic "Petru Rares" din Targu Frumos. In dreptul sau a oprit un Audi, din care a coborat Corneliu Roman. Dupa un scurt schimb de replici, acesta l-a lovit pe C.G.I. cu pumnul in ... citeste toata stirea