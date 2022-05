A condus fara permis un ciclomotor si a fost condamnat pentru uz de fals

Un iesean a ajuns in pragul puscariei dupa ce a fost prins cu un permis fals la volanul unei masinute de jucarie. Neculai Aioani fusese oprit de politisti in martie anul trecut, pe drumul comunal Buhalnita - Scobinti - Harlau, pe cand conducea un ciclomotor Aixam Leiger inmatriculat in comuna Ceplenita. La solicitarea politistilor, a prezentat un permis de conducere aparent emis in 2015 de statul italian. Forma si elementele de siguranta ale actului au ridicat insa suspiciuni, permisul fiind ... citeste toata stirea