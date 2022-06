A crescut de sase ori numarul iesenilor care solicita bani pentru a cultiva tomate!

* anul acesta, la nivelul judetului Iasi sunt peste 90 de solicitanti pentru sprijinul de 4.000 euro pentru productiile de tomate, in conditiile in care, in anul 2017, cand a demarat Programul Tomata, erau doar 15 beneficiariNumarul producatorilor locali care aplica pentru subventiile din Programul Legume in spatii protejate - 2022 a crescut foarte mult. In momentul in care a fost demarat programul de finantare, in anul 2017, la nivelul judetului Iasi erau doar 15 beneficiari, iar de la an ... citeste toata stirea