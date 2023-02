A crescut numarul internarilor pentru infectii respiratorii, iar campania de vaccinare bate pasul pe loc

Dupa cateva saptamani in care numarul infectiilor respiratorii acute in judetul Iasi a fost in scadere, in ultima saptamana s-a inregistrat o crestere a acestora cu 13%.Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi, in saptamana 6 - 12 februarie au fost depistate 8.869 cazuri de infectii respiratorii acute, in crestere fata de saptamana anterioara cand au fost 7.714.Cele mai multe dintre acestea - 7.207 ... citeste toata stirea