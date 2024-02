A cui e Manastirea Dobrovat, ultima ctitorie a lui Stefan cel Mare? Tribunalul Iasi a dat sentinta definitiva. Argumente de acum 500 de ani

Manastirea Dobrovat nu isi schimba proprietarul, au hotarat, prin sentinta definitiva, magistratii Tribunalului Iasi. In urma sentintei, ansamblul monahal ramane in proprietatea Comunei Dobrovat, in ciuda incercarilor bisericii de a obtine cu acte in regula, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra ansamblului. Pretextul demersului juridic initiat de fetele bisericesti a fost intentia Mitropoliei Moldovei si Bucovinei de a solicita o finantare de la Uniunea Europeana pentru un proiect de ... citește toată știrea