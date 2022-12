A dat foc la canapeaua din curte, apoi a pazit incendiul inarmat cu o secure

Pe 30 mai a.c., procurorii au finalizat rechizitoriul impotriva pascaneanului Ovidiu P., solicitand trimiterea acestuia in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni. "Distrugere", "violenta in familie", "amenintare" si "vatamare corporala". Asta dupa ce tanarul a dat un recital de pomina, fiind necesara o interventie conjugata a politistilor si pompierilor.Ovidiu e casatorit, e tatal a doi copii mici, are casa lui, dar imparte curtea cu parintii. Lucreaza cu ziua, accepta si plata in ... citeste toata stirea