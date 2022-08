A dat foc la casa ca sa-i demonstreze cumnatului ca e cu adevarat prost, asa cum il facuse acesta. Totul a scapat de sub control

Un iesean si-a dat foc la casa, incendiul extinzandu-se si la scoala aflata gard in gard cu gospodaria lui. Dupa propriile-i afirmatii, barbatul a vrut sa-i demonstreze ca e prost cumnatului sau. Judecatorii nu au putut sa-l contrazica, dar nu au aplicat totusi zicala conform careia prostia se plateste."Demonstratia" a fost pusa in scena de Constantin Pintiliuc in seara zilei de 8 aprilie, la Cristesti, in comuna Holboca. In cursul zilei, Pintiliuc se certase cu fratii si cumnatul sau, acesta ... citeste toata stirea