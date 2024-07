A dat iama in ceapa si usturoiul vecinului, nu inainte de a-i fura camera de supraveghere

Costel M. si Dumitru T. locuiesc in satul Vulturi, comuna Popricani si au terenurile agricole invecinate. Mai gospodar si mai prevazator, Dumitru isi improvizase o coliba aparent banala, dar facuta cu simt de raspundere. Inauntru isi depozita, provizoriu, recolta. Ca sa fie sigur ca nu e calcat de hoti in timp ce el sta acasa, in sat, si-a asigurat usa de la coliba cu ditamai lacatul, dar a montat si un sistem de supraveghere video, alcatuit din patru camere. Cate una pe fiecare perete exterior ... citește toată știrea