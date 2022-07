Un hot din Podu Iloaiei a intrat in locuinta unei rude si i-a furat toti banii pe care ii avea in casa. Hotul este tanar si a intrat in casa respectiva pe timpul noptii."Politistii Politiei Orasului Podu Iloaiei au identificat si condus la cercetari un tanar banuit de comiterea infractiunii de furt din locuinta. ... citeste toata stirea