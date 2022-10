A dat vina pe fiica pentru a se justifica de ce a condus baut

Prins baut la volan, un iesean din Targu Frumos a dat vina pe fiica sa, aflata in masina. Scuza nu a tinut, soferul ajungand in fata judecatorilor. A scapat totusi ieftin.Conform propriilor declaratii, Emilian Dumitrescu se oprise dupa serviciu la un bar cu un coleg. In decurs de o ora si jumatate, bause doua beri si 100 ml de coniac. De acolo, mersese acasa pe jos.Urma sa mearga cu fiica sa de 15 ani la o sala de sport din oras, la aproximativ un kilometru distanta. Ar fi trebuit sa mearga ... citeste toata stirea