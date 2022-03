A decedat Maria Chiriac, in varsta de 80 de ani,fost secretar al CJ Iasi al PCR pe probleme sociale

Maria Chiriac, in varsta de 80 de ani, care a detinut functii foarte importante in ierarhia PCR inainte de Revolutie, a murit sambata, 5 martie, calcata de o vidanja pe o trecere de pietoni din Iasi.Soferul camionului oprise totusi la trecere, pentru a da prioritate pietonilor, dar se pare ca pe Maria Chiriac, care se afla in drum spre cumparaturi, nu a vazut-o.Inainte de 1989, Maria Chiriac a fost, vreme de circa 10 ani, in varful ierarhiei PCR, zilele Revolutiei prinzand-o ca secretar al ... citeste toata stirea